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Аир Аир
Киноафиша Фильмы Аир Аир, 2008: актеры и роли
Tatarak Аир 2008 / Польша
6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Аир, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Анджей Вайда Анджей Вайда Andrzej Wajda
В ролях
Кристина Янда Krystyna Janda Ян Энглерт Jan Englert Ядвига Янковска-Цислак Юлия Петруха Julia Pietrucha Рома Гасеровская Кшиштоф Сконечны Krzysztof Skonieczny Анджей Вайда Анджей Вайда Andrzej Wajda Павел Жайда Павел Жайда Pawel Szajda
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