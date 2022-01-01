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Скоро в прокате "После. Долго и счастливо"
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Другой берег
Другой берег, 2009: актеры и роли
Gagma napiri
Другой берег
2009 / Грузия
7.7
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Другой берег, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Георге Овашвили
В ролях
Тедо Бекаури
Tedo Bekhauri
Галоба Гамбария
Ника Аладжаев
Nika Alajajev
Тамар Мески
Арчил Табукашвили
Archil Tabukashvili
Лия Абуладзе
Lia Abuladze
Темо Гогинава
Temo Goginava
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