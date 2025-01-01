Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Антон Иванович сердится
1 постер
Киноафиша Фильмы Антон Иванович сердится

Антон Иванович сердится

Anton Ivanovich serditsya 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Антон Иванович играет только Баха, а его дочь учится в консерватории. За ней по пятам ходит молодой композитор, пишущий оперетты, которые Антон Иванович за музыку не считает — он из-за этого так рассердился, что даже с другом поссорился. Потребовалось вмешательство самого Иоганна Себастьяна и великолепного дебюта дочки, чтобы суровый ортодокс растаял и одобрил легкую музыку и... любовь.
Страна СССР
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 1941
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Anton Ivanovich serditsya, Anton Ivanovich Is Angry, Anton Iwanowitsch ärgert sich, Antoni Iwanowicz gniewa się, Csak a papa meg ne tudja, Melodin som segrade, Prolećna pesma, Säveltäjä suuttuu, Song of Spring, Spring Song, Антон Иванович сердится, モスクワの音楽娘
Режиссер
Александр Ивановский
В ролях
Николай Коновалов
Т. Кондракова
Т. Глебова
Павел Кадочников
Павел Кадочников
Т. Павлоцкая
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Антон Иванович сердится
Идеальный муж 7.1
Идеальный муж (1980)
Русский сувенир 5.2
Русский сувенир (1960)
Музыкальная история 7.7
Музыкальная история (1940)
1.5
Я хочу петь (1979)
Укротительница тигров 7.4
Укротительница тигров (1954)
Весна 7.4
Весна (1947)

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 14 голосов
7 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Мини-сериал «В глуши»: если бы «Твин Пикс» снимали среди водопадов и лесных убийц
8 серий можно посмотреть за одну ночь: описание эпизодов корейского «Черного зеркала»
В «Игре престолов» его показали как пьяного пирата: а ведь у Мартина он такой же жуткий, как Король Ночи
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше