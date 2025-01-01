Антон Иванович играет только Баха, а его дочь учится в консерватории. За ней по пятам ходит молодой композитор, пишущий оперетты, которые Антон Иванович за музыку не считает — он из-за этого так рассердился, что даже с другом поссорился. Потребовалось вмешательство самого Иоганна Себастьяна и великолепного дебюта дочки, чтобы суровый ортодокс растаял и одобрил легкую музыку и... любовь.
СтранаСССР
Продолжительность1 час 20 минут
Год выпуска1941
ПроизводствоКиностудия «Ленфильм»
Другие названия
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