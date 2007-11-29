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Унабку. Принцип всего
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Hunabku

Унабку. Принцип всего, 2007

2007 / Аргентина
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14 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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О фильме
Семья (отец, мать, и сын-подросток) переезжает из Буэнос-Айреса в отдаленные от цивилизации места, где пытаются снова наладить жизнь. Оставшись в одиночестве, подросток прислушивается к звукам природы.
5.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 29 ноября 2007
Режиссер
Пабло Сезар
В ролях
Мауро Мори Сизар
Бой Олми
Хуан Мартин Отегуи
Флоренция Рагги
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Унабку. Принцип всего 1 постер
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