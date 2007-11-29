Унабку. Принцип всего, 2007

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о выходе в прокат О фильме Семья (отец, мать, и сын-подросток) переезжает из Буэнос-Айреса в отдаленные от цивилизации места, где пытаются снова наладить жизнь. Оставшись в одиночестве, подросток прислушивается к звукам природы. Развернуть 5.1 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 5.1 Продолжительность 1 час 40 минут Год выпуска 2007 Премьера в мире 29 ноября 2007 Режиссер Пабло Сезар В ролях Мауро Мори Сизар Бой Олми Хуан Мартин Отегуи Флоренция Рагги Все актеры и съемочная группа 1 постер

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