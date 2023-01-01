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Серьезный человек Серьезный человек
Киноафиша Фильмы Серьезный человек Награды и номинации фильма Серьезный человек
A Serious Man Серьезный человек 2009 / США
7.1 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 7
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Награды и номинации фильма Серьезный человек

Вся информация о фильме
Оскар 2010 Оскар 2010
Лучший фильм года
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2010 Золотой глобус 2010
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA 2010 BAFTA 2010
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
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