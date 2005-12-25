Мой дедушка, папа и я, 2005

Романтическая комедия, которая параллельно рассказывает душевные истории трех мужчин из одной семьи, принадлежащих к разным поколениям. Несмотря на разницу в возрасте объединяет героев одно - "коварные" женщины. Дедушка, влюбленный в компаньонку своего закадычного друга, вынужден прекратить общение с ней, когда правительство переводит все его деньги на долгосрочный вклад. Отец, «утонченный» любитель музыки, неожиданно узнает, что егожене что-то «предначертано судьбою», и поэтому она уходит от него. Самый молодой из этой сумасшедшей семейки влюблен в соседку, вот только папаша девицы делает все, чтобы отладить нежеланного жениха. Наблюдая за тем, сколько кругов ада приходится преодолеть несчастной троице, невольно вспоминаешь: «Увы, но такова жизнь - Cherchez la femme!»