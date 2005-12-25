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Мой дедушка, папа и я
Киноафиша Фильмы Мой дедушка, папа и я
Mi abuelo, mi papá y yo

Мой дедушка, папа и я, 2005

2005 / Колумбия
6.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме

Романтическая комедия, которая параллельно рассказывает душевные истории трех мужчин из одной семьи, принадлежащих к разным поколениям. Несмотря на разницу в возрасте объединяет героев одно - "коварные" женщины. Дедушка, влюбленный в компаньонку своего закадычного друга, вынужден прекратить общение с ней, когда правительство переводит все его деньги на долгосрочный вклад. Отец, «утонченный» любитель музыки, неожиданно узнает, что егожене что-то «предначертано судьбою», и поэтому она уходит от него. Самый молодой из этой сумасшедшей семейки влюблен в соседку, вот только папаша девицы делает все, чтобы отладить нежеланного жениха. Наблюдая за тем, сколько кругов ада приходится преодолеть несчастной троице, невольно вспоминаешь: «Увы, но такова жизнь - Cherchez la femme!»

6.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 25 декабря 2005
Режиссер
Даго Гарсиа
В ролях
Фернандо Аревало
Хайме Барбини
Рафаэль Кардосо
Мария Элена Доэринг
Патрисия Эрколе
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мой дедушка, папа и я 1 постер
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