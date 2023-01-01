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Тетро Тетро
Киноафиша Фильмы Тетро Тетро, 2009: актеры и роли
Tetro Тетро 2009 / США / Аргентина / Испания / Италия
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Тетро, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фрэнсис Форд Коппола Фрэнсис Форд Коппола Francis Ford Coppola
В ролях
Винсент Галло Винсент Галло Vincent Gallo Марибель Верду Марибель Верду Maribel Verdú Клаус Мария Брандауэр Клаус Мария Брандауэр Klaus Maria Brandauer Олден Калеб Эренрич София Кастильоне
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