Смотрите на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Турбозавры. Зимние приключения"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Тетро
Тетро, 2009: актеры и роли
Tetro
Тетро
2009 / США / Аргентина / Испания / Италия
Трейлер
7.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Тетро, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Фрэнсис Форд Коппола
Francis Ford Coppola
В ролях
Винсент Галло
Vincent Gallo
Марибель Верду
Maribel Verdú
Клаус Мария Брандауэр
Klaus Maria Brandauer
Олден Калеб Эренрич
София Кастильоне
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Мира
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Одни на каникулах
Рецензия
Отзывы
2022, Нидерланды / Швейцария, семейный, приключения, комедия
Иван Царевич и Серый Волк 5
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Турбозавры. Зимние приключения
Написать отзыв
2022, Россия, семейный, анимация
Умка в кино
Написать отзыв
2022, Россия, анимация
На краю
Отзывы
2022, США, триллер
Непослушник 2
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
13 изгнаний дьявола
Написать отзыв
2022, Испания, ужасы, триллер
Related video
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк