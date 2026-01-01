Древний, очень древний старик / The Old, Old, Very Old ManРежиссер Элизабет Хоббс, 2007, 7 мин.

Трагикомическая байка про самого старого человека в истории Англии, Томаса Парра, тихо мирно прожившего на лоне природы до 152-х лет – пока его не вытащили в Лондон на потеху короля Чарльза Первого. Парр – фигура стопроцентно историческая, его рисовали Рубенс и Ван Дейк, о нем писали Брэм Стокер и Диккенс. Очаровательный фильм Хоббс – пересказ печального последнего выхода старика для новейших генераций в нетривиальной технике акварельных клякс.

Привыкание / Adjustment

Режиссер Иен МакКиннон, 2006, 7 мин.

Сентиментальный шедевр аниматора и спеца по спецэффектам МакКиннона и пока его единственный режиссерский проект. Визуальная продуманность и техническое совершенство, с которым МакКиннон рассказывает историю потерянной любви, потрясает – это своего рода мини-римейк нолановского «Мементо». Сравнение вряд ли является натяжкой – МакКиннон делал спецэффекты для «Бэтмена: Начала» (а также для «Братьев Гримм», «Мирового торгового центра», «Трупа невесты» и «Марс Атакует!»).

Молочные зубы / Milk Teeth

Режиссер Тибор Баноцки, 2007, 11 мин.

Не в меру любопытный маленький мальчик перелезает через проволочный забор на кукурузное поле и испуганно наблюдает, как его старшая сестра занимается непонятно чем со своим парнем в машине. Потом за мальчиком приходит большой бегемот и укладывает его спать у себя во рту на огромном теплом языке. Впечатляющий трип в психоделические бездны детского воображения.

Корь / Measles

Режиссеры Streetworld TV и Лайл Тернер, 2006, 3 мин.

Жовиальная юмореска от Amnesty International, в которой вирусы исчезающих болезей призывают к запрету оружия. Вирус кори озвучивает великий шотландец Брайен Кокс.

Только не спит барсук / Badgered

Режиссер Шэрон Колмэн, 2005, 7 мин.

Сперва барсуку мешали спать две каркающие вороны. Потом - три ядерные боеголовки. На то, чтобы наладить свой здоровый сон, барсуку понадобилось всего 7 минут. Посвящается шумным соседям.

Волшебный фонарь размером в жизнь / LifeSize Zoetrope

Режиссер Марк Саймон Хьюис, 2007, 7 мин.

Трагедия банальности человеческой жизни и смерти проносится перед нашими глазами в гигантском волшебном фонаре при участии живых статистов.

t.o.m.Режиссеры Том Брайн и Дэниэл Грей, 2006, 3 мин.

Странный мальчик идет из дома на работу, а потом в школу - по ходу дела полностью раздеваясь. Типичный образчик британского социально-критического и сексопатологического абсурда с более загадочным, чем обычно, мессиджем.

Искренне Ваш / Yours Truly

Режиссер Осберт Паркер, 2007, 8 мин.

Вырезанный по контуру целлулоидный Хамфри Богарт ездит на машине-модельке по заливаемому дождем кукольному городу, прежде чем – вполне буквально! – превратиться в фарш в этом уморительном трибьюте вечномолодому жанру film noir. Америка не осталась в долгу – фильм получил приз за лучшую короткометражную анимацию на кинофестивале в Чикаго.

Cat Man Do

Режиссер Саймон Тофилд, 2006, 2 мин.

Голодный кот пытается разбудить своего хозяина с помощью бейсбольной биты.

Аккуратное чудовище / Tidy Monster

Режиссер Тим Марчант, 2007, 5 мин.

Мозг сумасшедшего материализуется в виде старой пустой комнаты в этом психопатическом «внутреннем» хорроре, по атсмосфере напоминающем известный фильм Сингха «Клетка».

Olay: Lines

Режиссер Сюзэнн Дикин, 2007, 1 мин.

Нарисованный голый мужик путается в линиях своего контура.

Winterthur: Город будущего

Режиссер Сильвэн Шоме, 2006, 2 мин.

Рекламный ролик швейцарской страховой компании от автора «Трио из Бельвилля».

C Mons: Red Viral

Режиссеры Дом и Ник, 2007, 1 мин.

Тряпичный человечек решил купить себе набор для увеличения пениса. Реклама сайта по скачиванию музыки.

Мечты и желания – семейные связи / Dreams and Desires – Family Ties

Режиссер Джоанна Куинн, 2006, 10 мин.

Безумный псевдо-римейк лунгинской свадьбы, перенесенный на провинциальную английскую почву и запечатленный камерой пьяной киноэнтузиастки, цитирующей Эйзенштейна, сидючи на унитазе с бокалом в руке. То, как начинающая режиссерша орет по-русски «Киноправда!» перед тем как рухнуть лицом в тарелку, должен увидеть каждый.

Мистер несовершенство / The Imperfectionist

Режиссеры Аса Люсандер и Виктория Китчингмэн, 2006, 3 мин.

Телефонный разговор холостяка-иллюстратора со своей мамой причудливым образом оживает в его альбоме. Блестящий образчик ироничной мульт-автобиографии.

Язык скрытых / Tongue of the Hidden

Режиссер Дэвид Андерсон, 2007, 6 мин.Безумно красивая арабеска про мотивам текстов персидского поэта Хафиза и «буквенной живописи» ислама вообще.

Chemical Brothers: Salmon Dance

Режиссеры Дом и Ник, 2007, 4 мин.

Клип на песню с альбома британского электро-дуэта Chemical Brothers «We Are The Night». В ролях – юноша и поющие рыбы.

Сестры Пирс / The Pearse Sisters

Режиссер Луис Кук, 2007, 9 мин.

Готические будни двух рыбачек-синих чулков в очередном макабре студии Aardman.