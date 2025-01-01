Бригантина “Пилигрим” направляется в Южную Америку. Помимо капитана Гуля и его команды, на борту находится семья судовладельца Джеймса Уэлдона. В открытом море “Пилигрим” приходит на помощь темнокожим рабам, потерпевшим кораблекрушение. Чтобы пополнить запасы продовольствия, Гуль и его люди отправляются поохотиться на китов… и пропадают. Отныне обязанности капитана ложатся на плечи 15-летнего юнги Дика Сэнда. На борту “Пилигрима” находится предатель - бывший работорговец Негоро. Он устраивает дела так, что бригантина приходит не в Южную Америку, а в Анголу. Дику Сэнду предстоит спасти друзей и исправить ситуацию.
Экранизация одноименного романа Жюля Верна, французского писателя, основоположника жанра научно-фантастического романа.Пятнадцатилетний младший матрос Дик Сенд из-за предательства судового кока Негоро вместо Америки приплывает к берегам Анголы, где корабль выбрасывает на берег. Отсюда и начинаются захватывающие приключения, превращающие картину в динамичный, зрелищный фильм.
|6 июня 1945
|Россия
|6+
|26 июля 1946
|Чехословакия