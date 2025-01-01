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Постер фильма Пятнадцатилетний капитан
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Киноафиша Фильмы Пятнадцатилетний капитан

Пятнадцатилетний капитан

Pyatnadtsatiletniy kapitan 18+
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О фильме

Бригантина “Пилигрим” направляется в Южную Америку. Помимо капитана Гуля и его команды, на борту находится семья судовладельца Джеймса Уэлдона. В открытом море “Пилигрим” приходит на помощь темнокожим рабам, потерпевшим кораблекрушение. Чтобы пополнить запасы продовольствия, Гуль и его люди отправляются поохотиться на китов… и пропадают. Отныне обязанности капитана ложатся на плечи 15-летнего юнги Дика Сэнда. На борту “Пилигрима” находится предатель - бывший работорговец Негоро. Он устраивает дела так, что бригантина приходит не в Южную Америку, а в Анголу. Дику Сэнду предстоит спасти друзей и исправить ситуацию.

  • Фильм снят по одноименному приключенческому роману Жюля Верна. 
  • В картине есть немало отличий от литературного первоисточника. Так, например, в романе Жюля Верна нет никакого упоминания о Летучем Голландце, которого видит на горизонте экранный Дик Сэнд. 
  • На момент съемок Владимиру Ларионову, исполнившему в фильме главную роль, было практически столько лет, сколько его персонажу - 17. 
  • В титрах отсутствует имя Георгия Милляра. Актер, прославившийся ролями в сказках Александра Роу, появился в эпизодической роли доверенного лица Муани-Лунга.

Экранизация одноименного романа Жюля Верна, французского писателя, основоположника жанра научно-фантастического романа.Пятнадцатилетний младший матрос Дик Сенд из-за предательства судового кока Негоро вместо Америки приплывает к берегам Анголы, где корабль выбрасывает на берег. Отсюда и начинаются захватывающие приключения, превращающие картину в динамичный, зрелищный фильм.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 1945
Премьера в мире 6 июня 1945
Дата выхода
6 июня 1945 Россия 6+
26 июля 1946 Чехословакия
Производство Soyuzdetfilm
Другие названия
Pyatnadtsatiletniy kapitan, 15-vuotias kapteeni, Căpitan la 15 ani, Der 15jährige Kapitän, Der fünfzehnjährige Kapitän, En femtonårig kapten, Fifteen-Year-Old Captain, Petnaestogodišnji kapetan, Piętnastoletni kapitan, Tizenötéves kapitány, Пятнадцатилетний капитан, 奴隷海岸
Режиссер
Василий Журавлев
В ролях
Всеволод Ларионов
Всеволод Ларионов
Елена Измайлова
Михаил Астангов
Вейланд Родд
Азарик Мессерер
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.1
Оцените 13 голосов
7.2 IMDb
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