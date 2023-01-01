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Воспоминания об отсталости
Киноафиша Фильмы Воспоминания об отсталости Воспоминания об отсталости, 1968: актеры и роли
Memorias del Subdesarrollo Воспоминания об отсталости 1968 / Куба
7.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Воспоминания об отсталости, 1968: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Томас Гутьеррес Алеа Tomás Gutiérrez Alea
В ролях
Серхио Коррьери Sergio Corrieri Дэйзи Гранадос Daisy Granados Эслинда Нуньес Eslinda Nuñez Омар Валдес Omar Valdez Рене Де Ла Круз
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
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