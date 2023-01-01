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Воспоминания об отсталости
Воспоминания об отсталости, 1968: актеры и роли
Memorias del Subdesarrollo
Воспоминания об отсталости
1968 / Куба
7.7
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Воспоминания об отсталости, 1968: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Томас Гутьеррес Алеа
Tomás Gutiérrez Alea
В ролях
Серхио Коррьери
Sergio Corrieri
Дэйзи Гранадос
Daisy Granados
Эслинда Нуньес
Eslinda Nuñez
Омар Валдес
Omar Valdez
Рене Де Ла Круз
В прокате
Премьеры
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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