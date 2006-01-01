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2006 Sãn Paulo International Film Festival: номинация на премию международного жюри;
Cartagena Film Festival: Номинация на премию в категории «Лучший фильм»;
Havana Film Festival: Вторая Премия;
Montréal World Film Festival;
Серебряный Зенти в категории «Лучший фильм».
Во время путешествия по Эквадору героини — две двадцатилетние девушки — начинают по-другому смотреть на окружающий мир. Во время этой поездки Эсперанца и Тристеза не увидят красивых пейзажей и не найдут идеальной любви, но она научит их, что кроме этого в мире существует много прекрасных вещей.
|1 января 2006
|Эквадор