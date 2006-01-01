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Постер фильма Как это далеко
6.9
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6.9

Как это далеко

, 2006
Qué tan lejos
Эквадор / драма / 18+
Постер фильма Как это далеко
6.9

Причины посмотреть

О фильме

2006 Sãn Paulo International Film Festival: номинация на премию международного жюри;
Cartagena Film Festival: Номинация на премию в категории «Лучший фильм»;
Havana Film Festival: Вторая Премия;
Montréal World Film Festival;
Серебряный Зенти в категории «Лучший фильм».

Во время путешествия по Эквадору героини — две двадцатилетние девушки — начинают по-другому смотреть на окружающий мир. Во время этой поездки Эсперанца и Тристеза не увидят красивых пейзажей и не найдут идеальной любви, но она научит их, что кроме этого в мире существует много прекрасных вещей.

В ролях

Панчо Агирре
Jesus
Тания Мартинес
Esperanza
Фаусто Миньо
Andrés
Сесилия Вальехо
Tristeza
José Alvear
Camarografo
Ruth Basante
Senora del Bus
Pato Borja
Locutor de Radio
María Carrasco
Nina en la Boda
Marieta Castillo
Sofia
Cachito Castro
Narración partido de Fútbol
Режиссер Тания Эрмида
Сценарист Тания Эрмида
Композитор Nelson García
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Эквадор
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в мире 1 января 2006
Дата выхода
1 января 2006 Эквадор
Другие названия
Qué tan lejos, How Much Further, Míly messze, Podróż za horyzont, Si loin, Wie weit noch?, Как это далеко

Рейтинг фильма

6.9
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