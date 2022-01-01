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Месье Ир
Киноафиша Фильмы Месье Ир Месье Ир, 1989: актеры и роли
Monsieur Hire Месье Ир 1989 / Франция
7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Месье Ир, 1989: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Патрис Леконт Патрис Леконт Patrice Leconte
В ролях
Мишель Блан Мишель Блан Michel Blanc Сандрин Боннэр Сандрин Боннэр Sandrine Bonnaire Андре Вильм Андре Вильм André Wilms Люк Тюйе Luc Thuillier Эрик Беренжер Eric Bérenger
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
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