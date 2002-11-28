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Фимфарум Яна Вериха
Киноафиша Фильмы Фимфарум Яна Вериха
Fimfárum Jana Wericha

Фимфарум Яна Вериха, 2002

2002 / Чехия
7.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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О фильме
Чешская Анимация по мотивам сказок Яна Вериха. „Фимфарум", сборник остроумных и мудрых сказок вышел в 50-х годах.
7.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 28 ноября 2002
Режиссер
Аурел Климт
В ролях
Ота Йирак
Ян Верих
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Фимфарум Яна Вериха 1 постер
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