Фимфарум Яна Вериха, 2002

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о выходе в прокат О фильме Чешская Анимация по мотивам сказок Яна Вериха. „Фимфарум", сборник остроумных и мудрых сказок вышел в 50-х годах. Развернуть 7.7 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 7.7 Продолжительность 1 час 40 минут Год выпуска 2002 Премьера в мире 28 ноября 2002 Режиссер Аурел Климт В ролях Ота Йирак Ян Верих Все актеры и съемочная группа 1 постер

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