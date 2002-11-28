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Фимфарум Яна Вериха
Fimfárum Jana Wericha
Фимфарум Яна Вериха, 2002
2002 / Чехия
7.7
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Жанр:
комедия
анимация
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О фильме
Чешская Анимация по мотивам сказок Яна Вериха. „Фимфарум", сборник остроумных и мудрых сказок вышел в 50-х годах.
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7.7
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2002
Премьера в мире
28 ноября 2002
Режиссер
Аурел Климт
В ролях
Ота Йирак
Ян Верих
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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