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Бумажное сердце Бумажное сердце
Киноафиша Фильмы Бумажное сердце Бумажное сердце, 2009: актеры и роли
Paper Heart Бумажное сердце 2009 / США
6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Бумажное сердце, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Николас Йасеновец
В ролях
Майкл Сера Майкл Сера Michael Cera Шарлин Йи Шарлин Йи Charlyne Yi Джейк Джонсон Джейк Джонсон Jake Johnson
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