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Универсальный солдат: Возрождение
Универсальный солдат: Возрождение, 2009: актеры и роли
Universal Soldier: Regeneration
Универсальный солдат: Возрождение
2009 / США
Трейлер
7.0
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
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Универсальный солдат: Возрождение, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Хайамс
John Hyams
В ролях
Жан-Клод Ван Дамм
Jean-Claude Van Damme
Дольф Лундгрен
Dolph Lundgren
Андрей Арловский
Кори Джонсон
Corey Johnson
Захари Бахаров
Zachary Baharov
Джон Ласковский Аки Авни
Эмили Джойс
Emily Joyce
Виолета Марковска
Майк Пайл
Mike Pyle
Керри Шэйл
Кристофер Ван Варенберг
Kristopher Van Varenberg
Шелли Вэрод
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Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / США, триллер
После
Рецензия
Отзывы
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