Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Барбоскины Team" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Универсальный солдат: Возрождение Универсальный солдат: Возрождение
Киноафиша Фильмы Универсальный солдат: Возрождение Универсальный солдат: Возрождение, 2009: актеры и роли
Universal Soldier: Regeneration Универсальный солдат: Возрождение 2009 / США
7.0 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Универсальный солдат: Возрождение, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Хайамс Джон Хайамс John Hyams
В ролях
Жан-Клод Ван Дамм Жан-Клод Ван Дамм Jean-Claude Van Damme Дольф Лундгрен Дольф Лундгрен Dolph Lundgren Андрей Арловский Кори Джонсон Кори Джонсон Corey Johnson Захари Бахаров Zachary Baharov Джон Ласковский Аки Авни Эмили Джойс Emily Joyce Виолета Марковска Майк Пайл Mike Pyle Керри Шэйл Кристофер Ван Варенберг Kristopher Van Varenberg Шелли Вэрод
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Тор: Любовь и гром
Тор: Любовь и гром
2022, США, фантастика, боевик
Челюсти. Столкновение
Челюсти. Столкновение
2022, Великобритания, триллер
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Мия и Я: Легенда Сентопии
Мия и Я: Легенда Сентопии
2022, Германия / Австрия, детский
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Обман раскрыт спустя много лет: как создатели сериала «Клон» водили за нос фанатов
Сын отравляет жизнь: стало известно о творящемся в доме Селезневой
Пошла по стопам матери: вот как сегодня выглядит «инопланетная» дочь Кати Лель
Стала неузнаваема: что сотворила с собой дочь Шукшиной
Планы на будущее раскрыты: Нагиев впервые заговорил об уходе из «Голоса»
Разина ждут ответные меры: адвокат Шатунова выступил с заявлением
Такого не ожидал никто: Азиза не смолчала об изменениях в личной жизни
Едва не дошло до разрыва контракта: вот что скрывалось за кулисами «Фабрики звезд» с Матвиенко
Принцу Гарри пришлось вмешаться: конфликт Меган Маркл и Виктории Бекхэм предали огласке
Пережил клиническую смерть и облысел: куда пропал главный «мент» страны Алексей Нилов
Прервала молчание: Высоцкая объяснила, что на самом деле происходит с ее дочерью
Женившийся на 20-летней Гордон состарился на глазах: бывшая супруга забила тревогу
Приложение киноафиши