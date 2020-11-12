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Киноафиша Фильмы Фестиваль европейского короткометражного кино

Фестиваль европейского короткометражного кино

короткометражный / 18+

О фильме

Две птицы
Реж. Рунар Рунарссон. Исландия, 2008. 15 мин. 
Что такое любовь? Иногда это узнаётся в течение одной короткой летней ночи.

Разногласие
Реж. Виржиль Малара. Франция, 2005. 15 мин. 
Почти 12.00. 24 декабря. И Санта Клаус готов доставить подарки. Но на этот раз случается кое-что странное...

Пробка 
Реж. Дирк Бьелен. Бельгия, 2002. 7 мин. 
Пойманный в ловушку в своём автомобиле плохой погодой, мужчина звонит жене, чтобы проверить новый сотовый телефон, маленькая дочь подходит к телефону. Но что же делает мамочка? Не рекомендуется к просмотру беспокойным, ревнивым мужьям! OSCAR 2003.

Скрученность
Реж. Стефан Арсенижев. Словения, 2002. 13 мин. 
Во время осады Сараево, между 1992 и 1995 гг., жители города были связаны с внешним миром только туннелем, который был тайно вырыт под аэропортом. Любительский хор собирается в турне по Европе, но неожиданный случай подвергает опасности их отъезд. На фоне войны в Боснии, этот фильм заставит вас смеяться или плакать... «Золотой Медведь» на Берлинском МКФ, 2003.

Снимите трубку
Реж. Мануэль Шапира. Франция, 2006. 16 мин.
Из своей квартиры молодая женщина звонит в телефон-автомат напротив. Незнакомые люди снимают трубку. «Золотой медведь» на Берлинском МКФ, 2007.

Сюрприз
Реж. Фабрис Марука. Франция, 2007. 18 мин.
Как внимательный муж, Пьер приготовил сюрприз своей жене Брижит на день рожденья. С Днём рожденья, Брижит!

Детали фильма

Продолжительность 0 минут
Год выпуска 0

Рейтинг фильма

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Обновлено 12 ноября 2020

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