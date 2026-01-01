Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Кристиан
1 постер
Кристиан

Кристиан

Kristian 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Чехословакия
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1939
Премьера в мире 8 сентября 1939
Дата выхода
25 апреля 2024 Чехия
8 сентября 1939 Чехословакия
Бюджет 675 000 CZK
Другие названия
Kristián, Ale dnes v noci..., Bračne laži, Christian, Krystian, Vítezný Alfons
Режиссер
Мартин Фрич
В ролях
Олдрич Новы
Бедрич Веверка
Ярослав Марван
Наташа Голлова
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.9
Оцените 14 голосов
7.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
