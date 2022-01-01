Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Строитель Храма
Киноафиша Фильмы Строитель Храма
Stavitel chrámu

Строитель Храма, 1920

1920 / Чехословакия
5.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
5.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 40 минут
Год выпуска 1920
Режиссер
Карел Дегл
В ролях
Рудольф Дейл
Якуб Сеиферт
Карел Колар
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Строитель Храма 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Приложение киноафиши