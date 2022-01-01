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Строитель Храма
Stavitel chrámu
Строитель Храма, 1920
1920 / Чехословакия
5.7
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Жанр:
драма
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5.7
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность
40 минут
Год выпуска
1920
Режиссер
Карел Дегл
В ролях
Рудольф Дейл
Якуб Сеиферт
Карел Колар
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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