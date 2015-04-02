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Сердце на ладони
Киноафиша Фильмы Сердце на ладони Отзывы о фильме «Сердце на ладони»
Serce na dłoni Сердце на ладони 2008 / Польша / Украина
4.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Отзывы о фильме «Сердце на ладони»

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Яра 2 апреля 2015, 12:51
Благодарю Кшиштофа Занусси за фильм "Сердце на ладони".Не знаю чем это объяснить,сценарием или игрой актёров,но после его просмотра,такое впечатление,что у меня стала светлей душа,как странно это бы не звучало,но это состояние не могу объяснить.Я очень рада,что есть такие Великие режиссёры как Кшиштоф Занусси ,который своим творением несёт в мир любовь и добро.Низкий вам поклон от всего сердца!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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