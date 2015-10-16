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Черное море Черное море
Киноафиша Фильмы Черное море Отзывы о фильме «Черное море»
Mar Nero Черное море 2008 / Италия
6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Черное море»

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Человек 16 октября 2015, 22:12
Это работа детки. Это работа.
16 октября 2015, 22:12 Ответить
fanbunga 19 октября 2015, 00:55
очень хотелось это кино, и чтобы понравилось. И ведь наши очень достойно играют, уж никак не хуже англоязычников. Но блин, почему одна треть команды дебилы, а другая психи? Как жеж это любить, если дурка натуральная? Причем дурка серьезная зверски, аж с надрывом.

Финал - ваще нет слов...а нате, ребята, компенсацию. Моральный ущерб, ага.

Я бы к этому золоту не притронулась.
19 октября 2015, 00:55 Ответить
3lik 26 октября 2015, 23:46
СМОТРЕЛ - НЕ ОТРЫВАЯСЬ - захватила и порадовал игра актеров! прям роли по ним особенно нашим ))

и краски хороши и звук приятно тянет в экран!



практически реалистичность живущих - немного надуманного и знакомые лица- уже успех!

спасибо за показ 9 из 10 - мне понравилось )
26 октября 2015, 23:46 Ответить
Альберт Клейн 26 октября 2015, 23:46
Пошел на фильм из-за Джуда Лоу, надеялся, что будет классический, пусть и одноразовый блокбастер, чтобы хоть как-то забить остаток пятницы. На остальной актерский состав даже не смотрел. Но когда в титрах увидел Хабенского, то немного расстроился. В целом сюжет хороший, но как-то скучно спродюссирован. Не хватало драйва, напряженности. Игра актеров на уровне современных российских сериалов: кто-то нормально играет, кто-то переигрывает, а кто-то наоборот, больше на массовку смахивает. Там, где планируется зацепить зрителя, не хватает искренности картинки. Не дотягивает фильм до приемлемого уровня, некоторые могут расстроиться, что вообще на него пошли. Ставлю 6 из 10
26 октября 2015, 23:46 Ответить
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