Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Губи
Постер фильма Губи
Рейтинги
3.5 Рейтинг IMDb: 2.9
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Губи

Губи

Gooby 18+
Напомним о выходе в прокат
Губи - трейлер
Губи  трейлер
Страна Канада
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 17 апреля 2009
Дата выхода
17 апреля 2009 Канада
MPAA PG
Сборы в мире $3 234
Производство Coneybeare Stories, Gooby Entertainment
Другие названия
Gooby, A Ted Named Gooby, Gubbi, Meu Amigo Gooby, Губи
Режиссер
Уилсон Конибер
В ролях
Робби Колтрейн
Робби Колтрейн
Мэттью Найт
Юджин Леви
Юджин Леви
Дэвид Джеймс Эллиотт
Ингрид Кавелаарс
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Губи
Большое приключение на воздушном шаре 1.8
Большое приключение на воздушном шаре (2012)
Миллион на Рождество 4.8
Миллион на Рождество (2007)
Гарри Поттер и Принц-Полукровка 7.7
Гарри Поттер и Принц-Полукровка (2008)
Гарри Поттер и узник Азкабана 8.2
Гарри Поттер и узник Азкабана (2004)
Гарри Поттер и философский камень 8.1
Гарри Поттер и философский камень (2001)
Гарри Поттер и Орден Феникса 7.9
Гарри Поттер и Орден Феникса (2007)
Гарри Поттер и Тайная Комната 8.1
Гарри Поттер и Тайная Комната (2002)
Гарри Поттер и кубок огня 8.1
Гарри Поттер и кубок огня (2005)
Ночь в музее 2 6.5
Ночь в музее 2 (2009)
Лесная братва 7.2
Лесная братва (2006)
Оптом дешевле 2 6.4
Оптом дешевле 2 (2005)
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая 8.1
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая (2010)

Рейтинг фильма

3.5
Оцените 11 голосов
2.9 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
Губи - трейлер
Губи Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Красный — хит сезона: попытайтесь назвать 5 культовых фильмов СССР по алым нарядам их героинь (тест)
«Лошади все делают хорошо, они не люди»: угадываем по кадру с всадником советский фильм (тест)
«Ничья в пользу КГБ» заслуженно стал хитом НТВ: правда, историк нашел сразу несколько моментов, где в сериале наврали
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше