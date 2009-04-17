Оповещения от Киноафиши
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Рейтинги
3.5
Рейтинг IMDb: 2.9
Оцените
Губи
Губи
Губи
Gooby
18+
Напомним о выходе в прокат
семейный
Губи
трейлер
трейлер
Страна
Канада
Продолжительность
1 час 39 минут
Год выпуска
2009
Премьера в мире
17 апреля 2009
Дата выхода
17 апреля 2009
Канада
MPAA
PG
Сборы в мире
$3 234
Производство
Coneybeare Stories, Gooby Entertainment
Другие названия
Gooby, A Ted Named Gooby, Gubbi, Meu Amigo Gooby, Губи
Режиссер
Уилсон Конибер
В ролях
Робби Колтрейн
Мэттью Найт
Юджин Леви
Дэвид Джеймс Эллиотт
Ингрид Кавелаарс
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
3.5
Оцените
11
голосов
2.9
IMDb
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Gooby
Без соплей!
Трейлеры фильма
Все трейлеры
Губи
Трейлер
0
0
Все трейлеры
Все главные трейлеры на нашем канале
