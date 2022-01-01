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Скоро в прокате "После. Долго и счастливо"
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Секс в большом городе 2
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Sex and the City 2
Секс в большом городе 2
2010 / США
Трейлер
7.0
Оцените
76
голосов
Рейтинг IMDb: 4.5
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Секс в большом городе 2, 2010: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Патрик Кинг
Michael Patrick King
В ролях
Сара Джессика Паркер
Sarah Jessica Parker
Синтия Никсон
Cynthia Nixon
Ким Кэттролл
Kim Cattrall
Кристин Дэвис
Kristin Davis
Крис Нот
Chris Noth
Пенелопа Крус
Penelope Cruz
Эван Хэндлер
Evan Handler
Лайза Миннелли
Liza Minnelli
Майли Сайрус
Miley Cyrus
Дэвид Эйгенберг
David Eigenberg
Марио Кантоне
Mario Cantone
Уилли Гарсон
Willie Garson
Джейсон Льюис
Jason Lewis
Джон Корбетт
John Corbett
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