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Секс в большом городе 2 Секс в большом городе 2
Киноафиша Фильмы Секс в большом городе 2 Отзывы о фильме «Секс в большом городе 2»
Sex and the City 2 Секс в большом городе 2 2010 / США
7.0 Оцените
76 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Отзывы о фильме «Секс в большом городе 2»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Старая гвардия – местами, пожалуй, даже слишком старая – тем не менее снова в деле. Постоянного режиссера и сценариста гвардейцев Майкла Патрика Кинга пробирает настолько, что примерно к середине фильма он проговаривается и выпаливает: «Пролетая где-то над Африкой, я начала задумываться о человеческих отношениях». Тот факт, что Кинг и его героини начали задумываться, пока «прокладывали путь в лабиринте менопаузы», – уже должен насторожить, однако…

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Swetty 2 апреля 2015, 12:51
Скажите кто нибудь , где будет премьерный показ?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Найдена 2 апреля 2015, 12:51
Мне очень нравиться сериал, ия очень жду фильма...а никто из знакомых не хочет идти (((( я уж думала одна такая, но вижу что есть ещё на этой планете разумные люди, разбирающиеся в моде и отношениях
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
MrSanta 2 апреля 2015, 12:51
Обязательно схожу✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Шпилька 2 апреля 2015, 12:51
слабо..

красиво, ярко, но затянуто, очень затянуто.

часто смотрла на часы когда закончится фильм, а мой спутник просто уснул через час просмотра ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
guava 2 апреля 2015, 12:51
полный отстой, нудятина, еще эти потоянные типа шутки про климакс, брррр, гадость порядочная
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розочка 2 апреля 2015, 12:51
Обалденное кино,получила массу приятных эмоций.

Фильм девичий!

Пойду еще раз ,красивые виды,Майбахи и черный бриллиант...нямка
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
limonchik 2 апреля 2015, 12:51
Все-таки фильм оставляет приятное послевкусие.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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