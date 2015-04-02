Наша рецензия

Старая гвардия – местами, пожалуй, даже слишком старая – тем не менее снова в деле. Постоянного режиссера и сценариста гвардейцев Майкла Патрика Кинга пробирает настолько, что примерно к середине фильма он проговаривается и выпаливает: «Пролетая где-то над Африкой, я начала задумываться о человеческих отношениях». Тот факт, что Кинг и его героини начали задумываться, пока «прокладывали путь в лабиринте менопаузы», – уже должен насторожить, однако…