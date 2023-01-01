Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "После. Навсегда" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Секс в большом городе 2 Секс в большом городе 2
Киноафиша Фильмы Секс в большом городе 2 Награды и номинации фильма Секс в большом городе 2
Sex and the City 2 Секс в большом городе 2 2010 / США
7.0 Оцените
76 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Награды и номинации фильма Секс в большом городе 2

Вся информация о фильме
Золотая малина 2011 Золотая малина 2011
Худший ансамбль
Победитель
Худшая женская роль
Победитель
Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат
Победитель
Худший фильм
Номинант
Худшая режиссура
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Related video
Особенный спортсмен: народ ахнул, увидев обаятельного сына Авербуха
Все мальчишки были в нее влюблены: как сейчас выглядит Алиса Селезнева (фото)
Связался с дурной компанией: Костомаров разочаровал людей необдуманным поступком
Слова Ширвиндта о российском ТВ запишут в сборник афоризмов: надо же придумать такое
Сестра Асмус родила мулатку после курортного романа в Египте: взгляните, какой выросла
Солидарны с россиянами: на Венецианском фестивале взвыли после появления Петрова
Вместо детей Брежневой отойдет сиротам: как выглядит особняк Меладзе за 350 миллионов рублей
Тест: вы хитрый, умный или находчивый?
Домохозяйка, но не как все: только взгляните на Анну Курникову после трех родов
Настоящие летчики отказываются смотреть новый «Экипаж»: причина в этих 5 ляпах
От этого самого популярного имени отказались в России: за границей над ним всегда смеялись
В СССР на этот фильм все сходили по два раза: сейчас называют извращением
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше