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Персона нон грата
Киноафиша Фильмы Персона нон грата Персона нон грата, 2005: актеры и роли
Персона нон грата 2005 / Россия / Италия / Польша
4.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Персона нон грата, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кшиштоф Занусси Кшиштоф Занусси Krzysztof Zanussi
В ролях
Збигнев Запасевич Zbigniew Zapasiewicz Никита Михалков Никита Михалков Ежи Штур Jerzy Stuhr Ремо Джироне Ремо Джироне Remo Girone Даниэль Ольбрыхский Даниэль Ольбрыхский Daniel Olbrychski Андрей Смирнов Андрей Смирнов
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
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