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Йовита
Йовита, 1967: актеры и роли
Jowita
Йовита
1967 / Польша
7.1
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Йовита, 1967: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Януш Моргенштерн
Janusz Morgenstern
В ролях
Даниэль Ольбрыхский
Daniel Olbrychski
Барбара Квятковска Ласс
Калина Ендрусик
Kalina Jędrusik
Игнацый Гоголевский
Ига Цембжиньска
Збигнев Цибульский
Zbigniew Cybulski
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