Наша рецензия

Переснимая в США свою выдающуюся притчу о русской/кавказской рулетке с судьбой «13», Гела Баблуани остался верен себе: ремейк полностью следует не только букве, но и духу первоисточника. Коллективная азартная игра со смертью переместилась из Старого Света в район Огайо, Делавэра и Чикаго, но суть осталась прежней: из-под набросанных быстрыми и плотными штрихами остросоциальных обстоятельств (инвалидность отца, заставляющая продать дом, кредит за который выплачивался в течение…