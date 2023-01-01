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13 13
Киноафиша Фильмы 13 Отзывы о фильме «13»
13 13 2010 / США
7.7 Оцените
53 голоса Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о фильме «13»

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Наша рецензия

Переснимая в США свою выдающуюся притчу о русской/кавказской рулетке с судьбой «13», Гела Баблуани остался верен себе: ремейк полностью следует не только букве, но и духу первоисточника. Коллективная азартная игра со смертью переместилась из Старого Света в район Огайо, Делавэра и Чикаго, но суть осталась прежней: из-под набросанных быстрыми и плотными штрихами остросоциальных обстоятельств (инвалидность отца, заставляющая продать дом, кредит за который выплачивался в течение…

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