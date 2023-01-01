Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Катак. Ледниковый побег"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Песни родного дома
Песни родного дома, 2007: актеры и роли
The Home Song Stories
Песни родного дома
2007 / Австралия / Сингапур
7.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Песни родного дома, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тони Эйрс
Tony Ayres
В ролях
Джон Лок
John Locke
Ирен Чен
Стивен Видлер
Steven Vidler
Керри Уолкер
Kerry Walker
Джоан Чэнь
Joan Chen
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Патхан: Схватка со смертью
Отзывы
2023, Индия, боевик, драма, триллер
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Гипнотик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Круче некуда
Отзывы
2023, США, боевик
Побег из страны роботов
Отзывы
2023, Китай, анимация
Кукла. Реинкарнация зла
Отзывы
2023, Таиланд, ужасы, детектив, триллер
Назад к динозаврам
Отзывы
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Related video
Пухляшку после «Модного приговора» не узнать: преображение понравится не всем
В СССР брезгливых не было: сцена из советского кинохита шокировала молодежь
Венца из «Дома-2» возненавидели три красавицы-жены: причина в одном
Честное фото Эвелины Бледанс вызывает оторопь: возраст скрыть не удалось
Происходящее с Алисой Тепляковой шокировало народ: вот что выдумал ее отец
Главная бабушка СССР оказалась не такой, как на экране: вот что она скрывала
Тест: каким животным вы становитесь в постели?
ДНК-тест не нужен: внуков Юрия Никулина узнают издалека
Петрова из «Приключений Петрова и Васечкина» в седом толстяке не узнать: посмотрите сами
Всего 3 женских имени, обладательницы которых притягивают успешных мужчин: вы среди них?
А как же обязательства? Мисс Россию Линникову раскритиковали из-за отъезда в США
Пробирает до мурашек: внешность звезды «Перевала Дятлова» вызвала переполох в Сети
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить