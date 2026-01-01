Продавцы никогда не покупают сырную и колбасную нарезки: пищевой технолог объяснила, где на самом деле кроется опасность

С 1 июля банановую кожуру посыпаю солью — весь месяц не нарадуюсь своей хитрости: гениальный совет для дома и дачи

Моя подруга летом скупает мусорные пакеты пачками: 10 неожиданных способов применения, о которых знают единицы

Продолжение «Ментовских войн» выйдет уже осенью, но Шилова вы больше не увидите – Устюгов готов к провалу: «Это выглядит комично»

Самый аппетитный (но очень сложный!) тест: а вы угадаете 5 советских фильмов по кадру с пикником да шашлыками?

Ни разу не пожалела, что включила этот детектив вместо надоевшего «Первого отдела» — всего 5 серий, а оторваться невозможно

«Пострашней "Обсессии" будет в разы»: над главным хоррор-сериалом 2026 года зрители... хохочут до слез (а потом «рыдают от ужаса»)

Едва известный ужастик с Петтигрю из «Поттера» снят по реальным событиям: жутким настолько, что в них невозможно поверить

Ждали «Первый отдел 6»? Сочувствуем: культовый сериал с Жарковым возвращается на НТВ уже 6 июля, но Колесникова там не увидите

«Звонок» и «Пила» остались за бортом: ученые назвали 10 самых страшных хорроров всех времен — исследование с кардиомониторами удивит любого