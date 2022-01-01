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Полторы комнаты или сентиментальное путешествие на родину Полторы комнаты или сентиментальное путешествие на родину
Киноафиша Фильмы Полторы комнаты или сентиментальное путешествие на родину Полторы комнаты или сентиментальное путешествие на родину, 2009: актеры и роли
Полторы комнаты или сентиментальное путешествие на родину 2009 / Россия
6.3 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Полторы комнаты или сентиментальное путешествие на родину, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Андрей Хржановский Андрей Хржановский
В ролях
Сергей Юрский Сергей Юрский Алиса Фрейндлих Алиса Фрейндлих Alisa Freindlich Григорий Дитятковский Артем Смола Сергей Дрейден Сергей Дрейден Светлана Крючкова Светлана Крючкова Александр Баргман Александр Баргман Александр Леньков Александр Леньков
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
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