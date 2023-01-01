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Девятый день
Девятый день, 2004: актеры и роли
Der Neunte Tag
Девятый день
2004 / Германия / Чехия / Люксембург
7.6
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Девятый день, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Фолькер Шлендорф
В ролях
Ульрих Маттес
Ulrich Matthes
Аугуст Диль
August Diehl
Хильмар Тате
Hilmar Thate
Бибиана Беглау
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