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Звонок
Звонок, 1997: актеры и роли
Ringu
Звонок
1997 / Япония
7.4
Оцените
18
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Звонок, 1997: актеры и роли
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Режиссер
Хидео Наката
Hideo Nakata
В ролях
Нанако Мацусима
Nanako Matsushima
Мики Накатани
Miki Nakatani
Юко Такэути
Yūko Takeuchi
Хитоми Сато
Hitomi Satô
Ютака Мацусигэ
Yutaka Matsushige
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