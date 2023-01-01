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Скоро в прокате "Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы"
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Крик в общаге
Крик в общаге, 2009: актеры и роли
Sorority Row
Крик в общаге
2009 / США
Трейлер
6.5
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
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О фильме
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Трейлеры
Крик в общаге, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стюарт Хендлер
Stewart Hendler
В ролях
Леа Пайпс
Leah Pipes
Румер Уиллис
Rumer Willis
Джейми Чанг
Jamie Chung
Кэрри Фишер
Carrie Fisher
Джулиан Моррис
Julian Morris
Марго Харшман
Margo Harshman
Мэтт Лантер
Matt Lanter
Бриана Эвиган
Briana Evigan
Одрина Пэтридж
Audrina Patridge
В прокате
Премьеры
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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