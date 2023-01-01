Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мальдивы подождут"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Темный город
Темный город, 1998: актеры и роли
Dark City
Темный город
1998 / США / Австралия
8.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Темный город, 1998: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Алекс Пройас
Alex Proyas
В ролях
Кифер Сазерленд
Kiefer Sutherland
Руфус Сьюэлл
Rufus Sewell
Уильям Хёрт
William Hurt
Дженнифер Коннелли
Jennifer Connelly
Ричард О’Брайэн
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Король неба
Отзывы
2023, Китай, боевик, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Укрась прощальное утро цветами обещания
Рецензия
Отзывы
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Сквозь время
Отзывы
2023, Россия, триллер, мистика
Мармадюк
Отзывы
2022, США, анимация
Король-львенок
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, приключения, семейный
Снегирь
Отзывы
2023, Россия, драма
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить