Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мальдивы подождут" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Темный город Темный город
Киноафиша Фильмы Темный город Темный город, 1998: актеры и роли
Dark City Темный город 1998 / США / Австралия
8.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Темный город, 1998: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Алекс Пройас Алекс Пройас Alex Proyas
В ролях
Кифер Сазерленд Кифер Сазерленд Kiefer Sutherland Руфус Сьюэлл Руфус Сьюэлл Rufus Sewell Уильям Хёрт Уильям Хёрт William Hurt Дженнифер Коннелли Дженнифер Коннелли Jennifer Connelly Ричард О’Брайэн
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Укрась прощальное утро цветами обещания
Укрась прощальное утро цветами обещания
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Сквозь время
Сквозь время
2023, Россия, триллер, мистика
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Король-львенок
Король-львенок
2022, Франция, приключения, семейный
Снегирь
Снегирь
2023, Россия, драма
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше