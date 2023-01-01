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Безумие короля Георга Безумие короля Георга
Киноафиша Фильмы Безумие короля Георга Безумие короля Георга, 1994: актеры и роли
The Madness of King George Безумие короля Георга 1994 / Великобритания
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Безумие короля Георга, 1994: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Николас Хайтнер Nicholas Hytner
В ролях
Найджел Хоторн Nigel Hawthorne Хелен Миррен Хелен Миррен Helen Mirren Иэн Холм Иэн Холм Ian Holm Руперт Грэйвз Rupert Graves Руперт Эверетт Руперт Эверетт Rupert Everett Джим Картер Джим Картер Jim Carter
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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