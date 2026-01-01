Меню
Награды и номинации фильма Безумие короля Георга
Награды и номинации фильма Безумие короля Георга 1994
Оскар 1995
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Каннский кинофестиваль 1995
Лучшая актриса
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
Лучшая мужская роль
Победитель
Best Make Up/Hair
Победитель
Alexander Korda Award for Best British Film
Победитель
Alexander Korda Award for Best British Film
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
