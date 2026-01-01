Старые "багатаны", матросы севастопольского флота, харьковчанин Дмитро Нечитайло и москвич Петр Ломов по полной оттягиваются на финале "Всенациональных Супер Агрессивных Гонок на Траффджеккерах". Естественно под бессмертные хиты украинских и русских банд.
Увлекательное приключение героев из разных стран. Удивительная история о дружбе и взаимопомощи.
Отличное качество графики, отличная музыка и целеустремленные герои подарят Вам массу положительных эмоций!
Детали фильма
Продолжительность15 минут
Год выпуска0
Рейтинг фильма
6.5
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