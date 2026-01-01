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6.5
Киноафиша Фильмы Убойные гонки 5D
6.5

Убойные гонки 5D

семейный / 18+
6.5

О фильме

Старые "багатаны", матросы севастопольского флота, харьковчанин Дмитро Нечитайло и москвич Петр Ломов по полной оттягиваются на финале "Всенациональных Супер Агрессивных Гонок на Траффджеккерах". Естественно под бессмертные хиты украинских и русских банд. Увлекательное приключение героев из разных стран. Удивительная история о дружбе и взаимопомощи. Отличное качество графики, отличная музыка и целеустремленные герои подарят Вам массу положительных эмоций!

Детали фильма

Продолжительность 15 минут
Год выпуска 0

Рейтинг фильма

6.5
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