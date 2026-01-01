Действие происходит близ райского местечка в Атлантике Ранчо-Нуэво – уединенный пляж протяженностью 90 миль в Мексике. Маленькая морская черепашка Ридлей с первых дней своего рождения начинает борьбу за существование с голодными хищниками как на суше, так и в воде – огромное количество врагов и непременное желание жить постоянно встречаются на пути друг друга…

Вместе с героем зритель совершает захватывающее путешествие по атлантическому побережью Мексики; попадет в настоящий морской шторм, ощутит резкий взлет и падение в воду, а яркость и широта оттенков коралловых рифов не оставят равнодушными даже самых взыскательных зрителей.