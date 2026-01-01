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Постер фильма Черепашка Ридлей 5D
6.2
Киноафиша Фильмы Черепашка Ридлей 5D
6.2

Черепашка Ридлей 5D

семейный / 18+
Постер фильма Черепашка Ридлей 5D
6.2

О фильме

Действие происходит близ райского местечка в Атлантике Ранчо-Нуэво – уединенный пляж протяженностью 90 миль в Мексике. Маленькая морская черепашка Ридлей с первых дней своего рождения начинает борьбу за существование с голодными хищниками как на суше, так и в воде – огромное количество врагов и непременное желание жить постоянно встречаются на пути друг друга…

Вместе с героем зритель совершает захватывающее путешествие по атлантическому побережью Мексики; попадет в настоящий морской шторм, ощутит резкий взлет и падение в воду, а яркость и широта оттенков коралловых рифов не оставят равнодушными даже самых взыскательных зрителей.

Детали фильма

Продолжительность 15 минут
Год выпуска 0

Рейтинг фильма

6.2
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