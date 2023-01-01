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Монпарнас, 19
Монпарнас, 19, 1958: актеры и роли
Les Amants de Montparnasse (Montparnasse 19)
Монпарнас, 19
1958 / Франция / Италия
6.8
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Монпарнас, 19, 1958: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Макс Офюльс
Max Ophüls
Жак Беккер
Jacques Becker
В ролях
Жерар Филип
Gérard Philipe
Лилли Палмер
Lilly Palmer
Леа Падовани
Lea Padovani
Жерар Сети
Gérard Sety
Лино Вентура
Lino Ventura
Лиля Кедрова
Lila Kedrova
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Переводчик
Рецензия
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Отзывы
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