Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Гостья из космоса"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Жизнь этого парня
Жизнь этого парня, 1993: актеры и роли
This Boy's Life
Жизнь этого парня
1993 / США
7.7
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Жизнь этого парня, 1993: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Кейтон-Джонс
Michael Caton-Jones
В ролях
Роберт Де Ниро
Robert De Niro
Эллен Баркин
Ellen Barkin
Леонардо ДиКаприо
Leonardo DiCaprio
Джона Блекмен
Jonah Blechman
Элиза Душку
Eliza Dushku
Крис Купер
Chris Cooper
Карла Гуджино
Carla Gugino
Кэти Кинни
Kathy Kinney
Тоби Магуайр
Tobey Maguire
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вышка
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / США, триллер
После
Рецензия
Отзывы
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
Рецензия
Отзывы
2020, США, мелодрама
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Тор: Любовь и гром
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик
Челюсти. Столкновение
Рецензия
Написать отзыв
2022, Великобритания, триллер
Миньоны: Грювитация
Отзывы
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Бэтмен
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Мия и Я: Легенда Сентопии
Отзывы
2022, Германия / Австрия, детский
Неудержимые
Рецензия
Отзывы
2010, США, боевик
Неудержимые
Рецензия
Отзывы
2010, США, боевик
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Пережил клиническую смерть и облысел: куда пропал главный «мент» страны Алексей Нилов
Планы на будущее раскрыты: Нагиев впервые заговорил об уходе из «Голоса»
Пощечина для Виктории: вражда в семействе Бекхэм вышла на новый уровень
Такого не ожидал никто: Азиза не смолчала об изменениях в личной жизни
Принцу Гарри пришлось вмешаться: конфликт Меган Маркл и Виктории Бекхэм предали огласке
Разина ждут ответные меры: адвокат Шатунова выступил с заявлением
Едва не дошло до разрыва контракта: вот что скрывалось за кулисами «Фабрики звезд» с Матвиенко
«Дофотошопился до идеала»: прервавшего молчание Ревву вывели на чистую воду
Пошла по стопам матери: вот как сегодня выглядит «инопланетная» дочь Кати Лель
Прервала молчание: Высоцкая объяснила, что на самом деле происходит с ее дочерью
Женившийся на 20-летней Гордон состарился на глазах: бывшая супруга забила тревогу
Обман раскрыт спустя много лет: как создатели сериала «Клон» водили за нос фанатов