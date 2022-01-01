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Мы так любили друг друга
Киноафиша Фильмы Мы так любили друг друга Мы так любили друг друга, 1974: актеры и роли
C'eravamo tanto amati Мы так любили друг друга 1974 / Италия
7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Мы так любили друг друга, 1974: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Этторе Скола Этторе Скола Ettore Scola
В ролях
Нино Манфреди Nino Manfredi Витторио Гассман Vittorio Gassman Стефания Сандрелли Stefania Sandrelli Стефано Сатта Флорес Stefano Satta Flores Альдо Фабрици Aldo Fabrizi Джованна Ралли Giovanna Ralli Марчелло Мастроянни Марчелло Мастроянни Marcello Mastroianni Витторио Де Сика Витторио Де Сика Vittorio De Sica Федерико Феллини Федерико Феллини Federico Fellini
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
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