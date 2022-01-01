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Мы так любили друг друга
Мы так любили друг друга, 1974: актеры и роли
C'eravamo tanto amati
Мы так любили друг друга
1974 / Италия
7.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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Мы так любили друг друга, 1974: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Этторе Скола
Ettore Scola
В ролях
Нино Манфреди
Nino Manfredi
Витторио Гассман
Vittorio Gassman
Стефания Сандрелли
Stefania Sandrelli
Стефано Сатта Флорес
Stefano Satta Flores
Альдо Фабрици
Aldo Fabrizi
Джованна Ралли
Giovanna Ralli
Марчелло Мастроянни
Marcello Mastroianni
Витторио Де Сика
Vittorio De Sica
Федерико Феллини
Federico Fellini
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2022, Великобритания / США, триллер
После
Рецензия
Отзывы
2019, США, драма, мелодрама
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