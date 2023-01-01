Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пять процентов" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Уж кто бы говорил 2 Уж кто бы говорил 2
Киноафиша Фильмы Уж кто бы говорил 2 Уж кто бы говорил 2, 1990: актеры и роли
Look Who's Talking Too Уж кто бы говорил 2 1990 / США
4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Уж кто бы говорил 2, 1990: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эми Хекерлинг Amy Heckerling
В ролях
Джон Траволта Джон Траволта John Travolta Олимпия Дукакис Олимпия Дукакис Olympia Dukakis Элиас Котеас Элиас Котеас Elias Koteas Твинк Каплан Twink Caplan Брюс Уиллис Брюс Уиллис Bruce Willis Гилберт Готфирд Керсти Элли Керсти Элли Kirstie Alley
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Смешарики снимают кино
Смешарики снимают кино
2023, Россия, анимация
Телохранитель на фрилансе
Телохранитель на фрилансе
2023, США, боевик, комедия
Лукавый
Лукавый
2023, США, ужасы
Страсти по Матвею
Страсти по Матвею
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кошки-мышки
Кошки-мышки
2023, Франция / США, драма, триллер
Лесси — лохматый детектив
Лесси — лохматый детектив
2023, Германия, боевик, драма, семейный
Related video
Самую первую серию «Ну, погоди!» видел 1 человек из 10 тысяч: вот что не понравилось цензорам
Взрослые боялись больше детей: этот советский мультик пугает до чертиков
Был звездой, а стал таксистом: красавец из «Карнавальной ночи» попал в психушку и потерял все
От вида 17-летней внучки Маслякова люди невольно скривились: внимание на огромные губы
Как кошка с собакой: Гайдай сделал этого актера звездой, а потом всю жизнь ненавидел
Над чудаком Гнездиловым потешался каждый: измените мнение, узнав его диагноз
Патологоанатом из «Следа» снялась без халата и бюстгальтера: уберите мужчин от экранов
Мужчины этих знаков Зодиака никогда не прощают обиды: самые злопамятные
Ни морщин, ни бороды: вы точно не видели старика Хоттабыча таким (фото)
Загримировали так, что родные не узнали: кто годами скрывался за образом Высоцкого
Тест: сделайте уборку и узнайте, какой вы на самом деле человек
Советский Ален Делон и любимец женщин: почему Арамиса никто не звал в кино
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше