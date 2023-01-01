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Уж кто бы говорил Уж кто бы говорил
Киноафиша Фильмы Уж кто бы говорил Уж кто бы говорил, 1989: актеры и роли
Look Who's Talking Уж кто бы говорил 1989 / США
5.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Уж кто бы говорил, 1989: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эми Хекерлинг Amy Heckerling
В ролях
Джон Траволта Джон Траволта John Travolta Олимпия Дукакис Олимпия Дукакис Olympia Dukakis Джордж Сигал Джордж Сигал George Segal Эйб Вигода Abe Vigoda Брюс Уиллис Брюс Уиллис Bruce Willis Твинк Каплан Twink Caplan Джейсон Шаллер Jason Schaller Керсти Элли Керсти Элли Kirstie Alley
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