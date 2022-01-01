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Идеально
Киноафиша Фильмы Идеально Идеально, 1985: актеры и роли
Perfect Идеально 1985 / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Идеально, 1985: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Бриджес James Bridges
В ролях
Джэми Ли Кертис Альма Белтран Перла Уолтер Джина Морелли Gina Morelli Джон Траволта Джон Траволта John Travolta Стефан Гираш Stefan Gierasch Джэнн Уэннер Энн де Сальво Anne DeSalvo
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
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