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Киноафиша Фильмы Прокол Прокол, 1981: актеры и роли
Blow Out Прокол 1981 / США
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Прокол, 1981: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Брайан Де Пальма Брайан Де Пальма Brian De Palma
В ролях
Джон Траволта Джон Траволта John Travolta Нэнси Аллен Nancy Allen Деннис Франц Dennis Franz Питер Бойден Peter Boyden Курт Мэй Джон Аквино Джон МакКартни John McCartney Дебора Эвертоон
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
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