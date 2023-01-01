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Кэрри Кэрри
Киноафиша Фильмы Кэрри Кэрри, 1976: актеры и роли
Carrie Кэрри 1976 / США
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Кэрри, 1976: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Брайан Де Пальма Брайан Де Пальма Brian De Palma
В ролях
Пайпер Лори Piper Laurie Эми Ирвинг Эми Ирвинг Amy Irving Уильям Кэтт William Katt Бетти Бакли Бетти Бакли Betty Buckley Нэнси Аллен Nancy Allen Джон Траволта Джон Траволта John Travolta Присцилла Пойнтер Priscilla Pointer Сидни Лэссик Sydney Lassick Сисси Спейсек Сисси Спейсек Sissy Spacek
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