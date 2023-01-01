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Кэрри
Кэрри, 1976: актеры и роли
Carrie
Кэрри
1976 / США
6.9
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Кэрри, 1976: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Брайан Де Пальма
Brian De Palma
В ролях
Пайпер Лори
Piper Laurie
Эми Ирвинг
Amy Irving
Уильям Кэтт
William Katt
Бетти Бакли
Betty Buckley
Нэнси Аллен
Nancy Allen
Джон Траволта
John Travolta
Присцилла Пойнтер
Priscilla Pointer
Сидни Лэссик
Sydney Lassick
Сисси Спейсек
Sissy Spacek
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