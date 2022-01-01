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Атака пауков Атака пауков
Киноафиша Фильмы Атака пауков Атака пауков, 2002: актеры и роли
Eight Legged Freaks Атака пауков 2002 / США / Австралия
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Атака пауков, 2002: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эллори Элкайем Ellory Elkayem
В ролях
Дэвид Аркетт Дэвид Аркетт David Arquette Кари Вурер Скотт Терра Scott Terra Скарлетт Йоханссон Скарлетт Йоханссон Scarlett Johansson Рик Овертон Rick Overton Леон Риппи Leon Rippy
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
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