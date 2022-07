1 Have You Ever Asked Yourselves Dario Marianelli 2:51

2 Alexandria Dario Marianelli 2:07

3 The Miracle of the Bread Dario Marianelli 4:22

4 Thinking Aloud Dario Marianelli 2:25

5 Orestes' Offering Lucio Godoy 2:00

6 An Insult to the Gods Dario Marianelli 1:04

7 What Do the Skies See? Dario Marianelli 4:37

8 Aristarchus the Visionary Dario Marianelli 3:04

9 The Library Falls Dario Marianelli 2:39

10 Two Hundred Thousand Books Dario Marianelli 6:06

11 The Rule of the Parabolani Dario Marianelli 2:02

12 A Boat Experiment Dario Marianelli 3:57

13 If I Could Just Unravel This Dario Marianelli 2:58

14 As Christian As You Are Dario Marianelli 1:55

15 Ungodliness and Witchcraft Dario Marianelli 3:01

16 The Truth Is Elliptical Dario Marianelli 5:03

17 Hypatia's Last Walk Dario Marianelli 2:33