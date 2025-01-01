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Киноафиша Фильмы Дикая утка

Дикая утка

Vildanden 18+
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О фильме

Этот последний фильм норвежского режиссера Танкреда Ибсена (1893 - 1978) основан на пьесе, написанной его дедом Генриком Ибсеном. Тема пьесы - выбор, ложь и жертвы, на которые идет обычный средний человек. Многие из фильмов Танкреда, а их около 20, считаются сегодня классикой, такие как «История Барнедопена» /Den Store Barnedåpen - первый норвежский звуковой фильм.

Танкред Ибсен считается режиссером, который модернизировал норвежское кино и поднял его на международный уровень как в техническом, так и в художественном смысле.

Страна Норвегия
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1963
Премьера в мире 9 апреля 1963
Дата выхода
9 апреля 1963 Норвегия
Производство Norsk Film, Teamfilm AS
Другие названия
Vildanden, Dzika kaczka, The Wild Duck
Режиссер
Танкред Ибсен
В ролях
Туре Фосс
Ларс Нордрюм
Ула Шсене
Хенки Колстад
Венке Фосс
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 12 голосов
6 IMDb
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