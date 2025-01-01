Этот последний фильм норвежского режиссера Танкреда Ибсена (1893 - 1978) основан на пьесе, написанной его дедом Генриком Ибсеном. Тема пьесы - выбор, ложь и жертвы, на которые идет обычный средний человек. Многие из фильмов Танкреда, а их около 20, считаются сегодня классикой, такие как «История Барнедопена» /Den Store Barnedåpen - первый норвежский звуковой фильм.

Танкред Ибсен считается режиссером, который модернизировал норвежское кино и поднял его на международный уровень как в техническом, так и в художественном смысле.