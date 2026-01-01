Этот документальный фильм прослеживает всю жизнь драматурга с львиной гривой, от самого первого ощущения стыда за отца, ставшего банкротом, через горькие наблюдения за консервативной общественной жизнью, до последних лет,когда он стал национальным героем, увидеть которого жаждали толпы туристов,подстерегая его по дороге на обед, который он ежедневно и пунктуально поглощал в Гранд Кафе в Осло. Мы встречаемся с ним «лично» через монологи в исполнении Фритьофа Сохейма, и видим его жизнь в контексте других выдающихся деятелей того времени, таких как Бьёрнстьярне Бьёрнсон, Эдвард Мунк и Кнут Гамсун.